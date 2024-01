Filho do 'Esquerdinha' campo-grandense ganha Prêmio Puskás de 2024

O sul-mato-grossense Guilherme Miranda Madruga Gomes, conhecido apenas como Guilherme Madruga, de 23 anos, estreou como Volante no clube Botafogo na Série ‘A’ do Campeonato Paulista de 2023 (Paulistão), que teve início em 15 de janeiro e encerrou em 9 de abril.

Durante o compeonato, em 23 de junho de 2023, Madruga ainda era jogador do Desportivo Brasil e estava emprestado ao Botafogo da cidade de Ribeirão Preto (SP). Naquele 23 de junho, numa partida contra o Novorizontino, Madruga fez um gol de bicicleta de fora da área, encobrindo o goleiro dando a vitória por 1 a 0 para o clube. E isso lhe rendeu o Prêmio Puskás de 2024 de gol mais bonito do ano, entregue à ele na 2ª feira (15.jan.24).

“Hoje é um dia único na minha vida, com certeza está marcado na minha história e na memória de todos aqueles que me acompanham desde o começo da minha trajetória. Meu primeiro agradecimento é a Deus”, discursou Madruga ao receber o prêmio em Londres. Veja o gol abaixo:

Segundo as contas feitas pelo próprio jogador, o incrível gol de Guilherme Madruga foi apenas o quinto de sua carreira profissional até hoje.

Guilherme Madruga fatura Prêmio Puskás 2024. Foto: Fifa

O sonho de Madruga naquela partida que fez o gol mais bonito de 2023, era ser comprado em definitivo e aos poucos dar orgulho ao pai, que tentou ser jogador profissional e não conseguiu. Leia abaixo.

ENTREGA DO PRÊMIO

Guilherme Madruga recebe o Prêmio Puskas O sul-matogrossense, ex-jogador do Botafogo-SP, anunciado nesta segunda-feira pelo Cuiabá, marcou o gol mais bonito do ano. Foto: Fifa

A entrega do prêmio foi na noite da 2ª feira (15.jan.24), em Londres. Para conquistar o troféu, Madruga superou o gol do português Nuno Santos, do Sporting e o do Paraguaio Julio Enciso, do Brighton. "Obrigado a todos, de coração! Esse prêmio é nosso, família, amigos, torcedores. Não consigo transmitir muito em palavras o meu sentimento, mas é gratidão aos momentos difíceis, que me faz valorizar ainda mais o momento bom, é uma alegria que transborda", escreveu o atleta mais tarde, ao posar com o troféu.

Com essa conquista, Madruga se junta a um seleto grupo de jogadores brasileiros que tiveram a honra de receber essa distinção. Neymar, em 2011, e Wendell Lira, em 2015, foram os precursores dessa façanha, demonstrando a criatividade e o talento nato dos brasileiros com a bola nos pés.

O prêmio de gol mais bonito é entregue em cerimônias da Fifa desde 2009, quando Cristiano Ronaldo foi vitorioso. Veja todos os vencedores:

2009 - Cristiano Ronaldo (Manchester United);

2010 - Hamit Altintop (Turquia);

2011 - Neymar (Santos);

2012 - Miroslav Stoch (Fenerbahçe);

2013 - Ibrahimovic (Suécia);

2014 - James Rodríguez (Colômbia);

2015 - Wendell Lira (Goianésia);

2016 - Mohd Faiz Subri (Penang FA);

2017 - Giroud (Arsenal);

2018 - Salah (Liverpool);

2019 - Daniel Zsori (Debreceni);

2020 - Son (Tottenham);

2021 - Lamela (Tottenham);

2022 - Marcin Oleksy (Warta Poznan);

2023 - Guilherme Marduga (Botafogo-SP), agora jogador do Cuiabá.

QUEM É GUILHERME MADRUGA

Guilherme é filho de Genildo Mendes, de 53 anos, mais conhecido pelo apelido ‘Esquerdinha’, que fez sucesso no futebol amador campo-grandense na década de 90. O pai não jogou profissionalmente, mas é uma das principais inspirações para o filho. "Meu pai é o meu maior apoiador, viemos de baixo e mesmo com as dificuldades, não se deixou abalar. A força de vontade dele me inspira e me faz correr ainda mais atrás dos meus objetivos", considerou o atleta em entrevista ao MS Notícias.

Natural de Campo Grande e criado em São Gabriel do Oeste (MS), Guilherme contou que desde seu primeiro ano de vida era levado aos campos de futebol sob forte influência do pai e da sua mãe, Jurcenei Madruga, de 52 anos, que lhe deu várias bolas de futebol na adolescência.

A bola também foi um objeto elo que fortaleceu a amizade de Guilherme com o irmão mais velho, Gustavo Gomes, de 24 anos. "Jogávamos futebol desde pequeno, apesar dele ser dois anos mais velho, eu joguei muitas vezes na categoria dele, e após iniciarmos nessa profissão a união aumentou, começamos em clubes pequenos, então a força que um passava para o outro era essencial", revelou Guilherme.

A família do Volante botafoguense era apaixonada por futebol e isso levou o garoto sul-mato-grossense a buscar seu espaço nos campos. Ele iniciou no esporte criança e com o porte físico e habilidade destacada, aos 13 anos, foi morar com os avós em Campo Grande em busca de mais oportunidades. Na capital ele desenvolveu suas habilidades na Escolinha de Futebol Alto Rendimento, na Vila Margarida.

Guilherme ficou um ano na Capital e para sua surpresa, foi em São Gabriel do Oeste em agosto de 2015, ao participar de um amistoso chamado “Jogo das Lendas”, entre atletas do Corinthians e Internacional, que contava com presença de Marcelinho Carioca, Biro Biro e Índio, que o jovem Guilherme causou uma “boa impressão” e surgiu um convite para ele ir disputar seu espaço na Capital paulista.



“O Jogo das Lendas foi importante, consegui fazer um bom jogo, mesmo sendo o mais novo na ocasião... E isso chamou atenção dos ex-jogadores profissionais que estavam presentes. Após o jogo, conseguimos conversar com eles e, na época, pegamos o contato do Marcelinho Carioca”, disse.

Enquanto aconteciam as conversas para ida de Guilherme ao Sudeste, ele disputou o Campeonato Estadual defendendo a camisa do São Gabriel. “Não joguei em nenhum clube de renome no Estado: no período que morei em Campo Grande, treinei na escolinha de futebol Alto Rendimento, apenas. Em MS, eu joguei o Estadual pelo time de São Gabriel do Oeste, em 2011, na época sub-13, categoria acima da minha idade”, lembrou.



As tratativas da ida para São Paulo na época não avançaram, mas Guilherme conseguiu espaço para atuar no sub-15 da Associação Esportiva e Recreativa Usipa, um dos maiores centros de formação desportiva do Brasil, que fica em Ipatinga (MG). Enquanto esteve lá, Guilherme disputou o campeonato mineiro.



Em 2012, o atleta retornou para São Paulo, onde jogou por José Bonifácio e dividia os treinos com seu irmão que também tentou carreira, mas teve que encerrar precocemente devido a uma grave lesão. Guilherme, porém, seguiu em busca do sonho de viver dos campos. Naquele ano, foi transferido para o Desportivo Brasil-SP, time em parceria com Shandong Luneng da China, lugar que disputou diversos campeonatos de base e profissional: Campeonato Paulista sub 17, Campeonato Paulista sub 20, Copa São Paulo Junior, Campeonato Paulista série A3, Copa Paulista e Weifang Cup China, clube também onde se tornou a joia do clube e a promessa da temporada.

Em novembro de 2019, Guilherme foi cotado no time chinês Shandong Luneng e ficou um período por lá, treinando com o Roger Guedes, Moisés (ex-Palmeiras) e o jogador belga Fellaini, mas devido a COVID-19, a transferência não ocorreu.



Os anos se passaram e na janela de transferência de fim do ano de 2022, Guilherme Madruga, ingressou no elenco do Botafogo de Ribeirão Preto para jogar o Campeonato Paulista série 'A 2023', no Grupo A: Santos, Bragantino, Botafogo e Inter de Limeira. Naquele campeonato fez o gol que lhe rendeu o prêmio e mudou para sempre sua carreira.

Madruga foi contratado pelo Cuiabá no mesmo dia 15 de janeiro que ganhou o Puskás. A contratação do volante é até o final de 2028.