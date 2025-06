Gerson aceita proposta do Zenit, mas Flamengo só libera após pagamento de 25 milhões de euros

Gerson já decidiu: disse “sim” à proposta do Zenit, da Rússia. No entanto, a transferência só será concluída quando o clube russo pagar os 25 milhões de euros (cerca de R$ 159 milhões) exigidos pelo Flamengo. Até o momento, o pagamento ainda não foi feito.

O Zenit deve realizar o pagamento após a Copa do Mundo de Clubes. Gerson está confirmado na delegação do Flamengo que embarca para os Estados Unidos na noite desta quarta-feira (11). A informação do aceite partiu inicialmente do jornalista Venê Casagrande e foi confirmada pelo UOL.

O Flamengo exige que o valor seja pago à vista. Caso isso aconteça, a venda será automática, mesmo que o clube carioca não queira mais liberar o jogador, conforme as regras da Fifa. Vale lembrar que os 25 milhões de euros representam uma redução significativa da multa rescisória, que antes era de 200 milhões de euros. Essa mudança aconteceu no início deste ano, durante a renovação do contrato de Gerson, quando ambas as partes fizeram concessões.

O estafe de Gerson considera a proposta financeira do Zenit irrecusável para o jogador. Já o Flamengo acredita que o negócio também é vantajoso, especialmente levando em conta os 28 anos do atleta.

O volante chegou a ficar em dúvida sobre a transferência por causa da seleção brasileira. A Rússia enfrenta sanções internacionais devido à guerra com a Ucrânia, e seus clubes não podem participar de torneios internacionais. Isso reduz a visibilidade do jogador e pode afastá-lo da seleção do técnico Carlo Ancelotti. Mesmo assim, Gerson acredita que esta é a última grande oportunidade financeira da sua carreira.

Além disso, o Flamengo entende que tem direito a receber cerca de R$ 40 milhões referentes a uma indenização por direitos de imagem, caso a transferência se confirme. O clube pretende se posicionar publicamente sobre esse assunto assim que o pagamento for efetuado.