Ginástica artística brasileira brilha em Koper e conquista cinco medalhas na Copa do Mundo

A ginástica artística brasileira brilhou na etapa da Copa do Mundo em Koper, Eslovênia, neste domingo (18). A seleção conquistou cinco medalhas, com destaque para as dobradinhas no solo feminino e na barra fixa masculina.

Júlia Coutinho garantiu o ouro no solo feminino com nota 13.100, seguida pela paulista Gabriela Barbosa, que ficou com a prata. A música “Maria, Maria”, de Milton Nascimento, embalou a performance da carioca de 15 anos.

Gabriela Barbosa, de 17 anos, também participou da dobradinha na final das barras assimétricas no sábado (17). Além disso, a fluminense Gabriela Bouças conquistou o bronze na trave feminina, repetindo sua medalha na véspera.

No masculino, Lucas Bitencourt brilhou na barra fixa, conquistando o ouro com 13.500 pontos. O paulista de 31 anos superou o fluminense Patrick Correa, que ficou com a prata, marcando sua primeira medalha em Copas do Mundo.

A próxima etapa da Copa do Mundo de ginástica artística será em Tashkent, no Uzbequistão, entre os dias 18 e 21 de junho. Outras duas competições estão previstas para setembro, em Paris e Szombathely.