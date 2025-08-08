Jogos Escolares de Campo Grande abrem inscrições para 38ª edição

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp, promove a 38ª edição dos Jogos Escolares – 1ª etapa, voltada às modalidades coletivas. A competição reúne escolas da capital e define os representantes para a fase estadual dos Jogos Escolares da Juventude 2026.

As inscrições estarão abertas de 8 a 27 de agosto, com fichas e regulamento disponíveis no site oficial da Funesp, no link “Jogos”. O evento contempla basquete, handebol, futsal e vôlei, nas categorias A (14 a 16 anos) e B (11 a 13 anos), para equipes masculinas e femininas.

A disputa é reconhecida por fomentar talentos e fortalecer a prática esportiva entre jovens. “Os Jogos Escolares são um marco no desenvolvimento esportivo dos nossos estudantes, incentivando valores, trabalho em equipe e superação”, destacou o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites.

Mais informações podem ser obtidas na Gerência de Organização de Eventos da Funesp, pelo telefone (67) 3314-3526.