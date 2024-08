Marta encerra carreira olímpica com medalha de prata em Paris

Em sua última participação olímpica, Marta enfrentou os Jogos de Paris-2024 com a determinação de cumprir sua missão final junto à seleção brasileira feminina de futebol. Após contribuir para que a equipe conquistasse a medalha de prata, a jogadora se despede com um sentimento de dever cumprido. "Essa medalha é para resgatar o respeito que nossa seleção feminina perdeu ao longo do tempo. Agora, nos verão com outros olhos", declarou a Rainha do Futebol Brasileiro em um evento realizado na CBF nesta segunda-feira.

Conforme o site Notícias ao Minuto, Marta elogiou a forte campanha da seleção, que conseguiu derrotar equipes de peso como França e Espanha, a atual campeã mundial, durante a competição. "A superação que tivemos nesta Olimpíada fala por si só e vale muito mais do que qualquer medalha. Chegamos desacreditadas, sendo motivo de desconfiança até sobre nossa capacidade de chegar à final", afirmou. Ela ressaltou a resiliência e a coesão da equipe: "Enfrentamos adversidades e mostramos que somos uma equipe unida. Antes de irmos ao Brasil, dissemos que jogaríamos seis partidas e que chegaríamos à final. Nunca desacreditamos."

O Brasil conquistou a medalha de prata após ser derrotado pelos Estados Unidos na final. Para Marta, o pódio representa o reconhecimento do trabalho de várias gerações que ajudaram a construir a atual formação da seleção. "Cada obstáculo que superamos nos tornou mais fortes. Esta medalha simboliza uma luta que começou com as pioneiras e todas as dificuldades enfrentadas ao longo do caminho. Hoje, celebramos uma vitória que é de todos que sempre apoiaram a nossa modalidade", destacou a atacante. "Aqui é prata, mas o trabalho que fizemos é ouro."