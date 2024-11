Medalhista olímpico será o padrinho da etapa de Campo Grande do Circuito CAIXA

Cláudio Roberto Sousa, medalhista olímpico de prata no revezamento 4x100m em Sydney/2000, será o padrinho da etapa de Campo Grande do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series 2024.

A prova acontecerá no dia 17 de novembro, com largada no Parque das Nações Indígenas, e contará com percursos de 5km e 10km.

Cláudio Roberto Sousa, além da medalha olímpica em Sydney/2000, foi finalista na Olimpíada de Atenas/2004 e conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial de Paris/2003.

Sua medalha olímpica de prata, entretanto, só foi entregue mais de 20 anos após o evento. Como reserva da equipe de revezamento 4x100m, ele participou das eliminatórias, mas, devido a uma série de desencontros administrativos, não recebeu a premiação na época.

Somente em 2020, Cláudio recebeu sua medalha, em uma cerimônia realizada no Brasil, ao lado dos outros membros da equipe titular, Vicente Lenílson, Edson Luciano Ribeiro, André Domingos e Claudinei Quirino.

Embora o processo de entrega da medalha tenha sido demorado, o reconhecimento pelo feito de Cláudio sempre esteve presente.

INSCRIÇÕES SEGUEM ABERTAS NA CAPITAL DE MS

Inscrições continuam abertas. (Luiz Doro / @dorofoto)

As inscrições para a etapa de Campo Grande do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series continuam abertas. Os interessados podem realizar sua inscrição acessando o site oficial do evento: https://circuitocaixa.com/campogrande/.

O Circuito de Corridas CAIXA oferece duas opções de kits para os participantes: o Kit Popular (R$ 89) e o Kit Caixa (R$ 129). Os preços não incluem a taxa de serviço.

O Kit Popular oferece número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação. Já o Kit Caixa inclui, além dos itens do Kit Popular, uma camiseta e uma meia para os corredores.

Clientes com cartão de crédito da Caixa Econômica Federal recebem 20% de desconto. Funcionários da Caixa também têm condições especiais de inscrição. Corredores com mais de 60 anos pagarão valores reduzidos: R$ 44,50 (Kit Popular) e R$ 64,50 (Kit Caixa).

TRADIÇÃO

O Circuito de Corridas CAIXA foi criado em 2004 e, até 2018, reuniu mais de 316 mil participantes em 143 provas realizadas em diversas cidades do Brasil. Após uma pausa em função da pandemia, o circuito retorna em 2024 com 10 etapas programadas em diferentes localidades do país.

O evento é patrocinado pela CAIXA e realizado pela HT Sports. Também conta com o apoio da Confederação Brasileira de Atletismo e do Comitê Paralímpico Brasileiro.

AÇÃO SOCIAL

O Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series 2024 também retoma a ação social "Pegada do Bem", iniciada pela HT Sports há 10 anos. A ação visa arrecadar tênis de corrida doados pelos participantes para beneficiar instituições sociais. Até o momento, mais de 3 mil pares de tênis foram arrecadados, beneficiando mais de 70 instituições.

Desde a primeira etapa deste ano, realizada em Brasília, a organização tem recebido doações que serão destinadas a entidades de Porto Alegre, cidade que sediará uma das etapas do circuito no dia 1º de dezembro.

CALENDÁRIO

14/07 - Brasília - Esplanada dos Ministérios - realizada

21/07 - Belo Horizonte - Praça Nova Pampulha - realizada

01/09 - Aracaju - Passarela do Caranguejo/Farol Coroa do Meio - realizada

08/09 - Salvador - Praça do Piatã - realizada

15/09 - Maceió - Estacionamento do Jaraguá - realizada

02/11 - Goiânia - Paço Municipal - realizada

10/11 - São Paulo - CERET

17/11 - Campo Grande - Parque das Nações Indígenas

24/11 - Palmas - Praia da Graciosa

01/12 - Porto Alegre - Rótula das Cuias da Av. Beira Rio

08/12 - Vitória - Praça do Papa