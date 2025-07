Neymar se envolve em discussão com torcedor após derrota do Santos

Após a derrota do Santos para o Internacional por 2 a 1, Neymar protagonizou uma discussão acalorada com um torcedor na Vila Belmiro. O atacante afirmou ter sido chamado de mercenário e acusado de ofender sua família.

O jogador usou as redes sociais para explicar sua versão dos fatos, dizendo que foi difícil controlar a raiva diante das ofensas dirigidas a ele e aos seus entes queridos. Neymar ressaltou que veio para ajudar o clube.

Ele declarou que, no momento em que a torcida achar que não está contribuindo, será o primeiro a deixar o time. O atleta demonstrou frustração com as provocações constantes que tem recebido.

Durante a partida, Neymar chegou a se dirigir à lateral do campo para conversar com o torcedor exaltado, mas foi afastado pelo goleiro João Paulo antes que a situação piorasse.

O torcedor envolvido na discussão pediu desculpas nas redes sociais, reconhecendo que usou palavras ríspidas e que se deixou levar pelo calor do momento.

A cena reforça a tensão entre o jogador e parte da torcida santista, que vive momento complicado na tabela do Campeonato Brasileiro. A relação parece longe de se acalmar.