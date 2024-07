"Sinto muita falta dela", diz Lorrane Oliveira ao dedicar medalha olímpica à irmã

Lorrane Oliveira, medalhista olímpica, emocionou-se ao dedicar sua conquista nos Jogos Olímpicos de Paris à irmã, Maria Luiza, que faleceu em abril desse ano. "Dedico essa medalha a Deus e a para a minha irmã. Hoje ela não está aqui para ver esse feito histórico. Mas com certeza se ela estivesse... ela estaria muito feliz e me mandando áudio agora falando 'nossa, esse é meu maior presente de aniversário'", contou a ginasta em meio a lágrimas, já que a irmã dela faria aniversário de 22 anos na quarta-feira, 31 de julho.

"Sinto muita falta dela. E eu vim para cá e fiz o meu melhor. Não me preparei da maneira que eu poderia. Ainda estou de luto, mas eu vim e fiz o melhor que eu poderia para essas meninas, para o Brasil, para minha família e por ela, que era o sonho dela também, então estou muito feliz", completou Lorrane Oliveira.

A declaração da atleta foi dada ao Olympics.com, logo após o final da prova por equipes de ginástica artística feminina nesta 3ª.feira, 30 de julho, quando o time brasileiro conquistou uma medalha inédita de bronze da competição.

DESPEDIDA DA IRMÃ

Maria Luiza e Lorrane.

Em 10 de abril, em sua conta no Instagram, Lorrane deixou uma mensagem de adeus a irmã: "Eu tô completamento sem chão, e procurando maneiras pra entender como vou seguir minha vida sem você. Você só tinha 21 anos, mas era tão inteligente, me aconselhava e me fazia mais forte como ninguém. O seu abraço era o mais reconfortante, principalmente nos momentos ruins. Te agradeço por me fazer enxergar a vida de outra maneira, por me ajudar a me tornar a mulher mais forte que sou hoje e por ser minha fã número 1. Sabem aquele sorriso largo? A gargalhada sem igual..? Então, o dela era o mais lindo.. e com certeza é disso que sentirei mais falta, mas carregarei pra sempre na minha memória. Você me salvou inúmeras vezes, obrigada por ter sido minha pessoa! Te amarei eternamente", escreveu.

A causa da morte da jovem não foi divulgada.