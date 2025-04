"Só Delas" destaca pesca esportiva e sustentabilidade no Pantanal

De 10 a 13 de abril, Porto Murtinho sediou a 4ª edição da Pescaria "Só Delas", um evento de pesca esportiva exclusivo para mulheres, que reúne participantes de diversas cidades do Brasil. Criado em 2022 por um grupo de 13 amigas de Porto Murtinho, o evento hoje conta com 48 participantes de localidades como Bonito, Dourados, Taquarussu, Nova Andradina, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis e São Paulo.

A pescaria, realizada anualmente no mês de abril, tem como foco a pesca esportiva, com ênfase na preservação ambiental e no conceito de "pesque e solte". "Mesmo crescendo, a gente continua com a essência inicial, que é reunir amigas para pescar, dar boas risadas e contemplar a natureza de forma sustentável", afirmou Silvia Pinese, uma das fundadoras do evento. Ela destacou também que a cor do uniforme deste ano, o laranja, foi escolhida em razão do mês da prevenção contra a crueldade animal, Abril Laranja.

Thiara Domitila, uma das organizadoras da edição de 2025, ressaltou o impacto positivo da pesca esportiva no turismo e na economia local. "A pesca esportiva é uma atividade que movimenta a economia e promove o desenvolvimento local. E todo peixe que foi pescado foi solto. Filmávamos tirando do rio, pesávamos, medíamos e devolvíamos para a água".

Em 2025, três equipes se destacaram: "Sereias do Pantanal", vencedora da categoria Peixe Mais Pesado, com um jau de 12 kg e 98 cm; "Destemidas", que ficou com o prêmio de Maior Quantidade de Peixes; e "Mete Marcha", ganhadora do troféu de Equipe Mais Animada.

"Mesmo com um final de semana de muita chuva no Pantanal, nada impediu a mulherada de ir para o rio pescar, foi um evento lindíssimo e marcante", celebrou Thiara.

O evento aconteceu na Pousada Pantaneira Foz do Rio Apa, que, além da pescaria, ofereceu diversas opções de lazer, como festas temáticas e música ao vivo com a dupla Jack & Ellen. "Na primeira noite, a Pousada ofereceu uma festa de boas-vindas com direito a queima de fogos e bar de drinks. Já na segunda e terceira noites tivemos festas temáticas, festa na piscina e noite pantaneira, com direito a traje a rigor", explicou Nadia Dias, uma das organizadoras.

Cada equipe recebeu um kit pescaria contendo camiseta, mochila, viseira e repelente, além de um kit proteção oferecido pela Pousada, com óculos, protetor solar e outros itens essenciais.

Para algumas participantes, o evento foi uma nova porta de entrada para a pesca esportiva. "Nunca tive interesse em pesca, mas tenho uma amiga que em 2024 foi convidada a participar da 'Só Delas' e me convidou. Topei e fomos. Foi maravilhoso", contou Mariana Nunes, advogada de Dourados. "Me apaixonei de verdade! É inexplicável a paz, a empolgação e realização de ir pescar e fisgar o peixe", completou.

A fisioterapeuta Kaciane Corrêa Mochizuke, de Campo Grande, destacou a conexão com o Pantanal e com outras mulheres. "Tenho o coração fincado há 20 anos em Porto Murtinho. E participo da pescaria 'Só Delas' porque ali eu me reconecto com o que há de mais bonito: a força das mulheres, a alegria verdadeira, a emoção da pesca esportiva e o nosso Pantanal, que é um pedaço da minha alma!".

Para Estela da Silva Neves Elias, enfermeira de Porto Murtinho, o evento é uma oportunidade de desconectar do mundo. "Sempre gostei de pescar - pescava com a família e desde então o rio faz parte da minha história. Mas foi quando entrei na 'Só Delas' que descobri um outro lado da pescaria: aquele que é só meu. Um tempo só pra mim. É o meu momento de desligar do mundo. Só eu, o rio, a natureza e um monte de mulheres incríveis vivendo a mesma vibe", relatou.