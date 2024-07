'Trabalhei 15 anos por isso, sonhei com esses Jogos Olímpicos desde criancinha', diz Júlia Soares

A jovem ginasta brasileira Júlia Soares, de 18 anos, conquistou a medalha de bronze na prova por equipes da ginástica artística feminina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, marcando um momento histórico para a ginástica brasileira. Em entrevista ao Olympics.com após a competição, Júlia expressou sua emoção e gratidão.

“Estar aqui com a medalha no peito... é claro que toda a equipe esperava mas é surreal”, disse Júlia, que também se prepara para disputar a final Olímpica da trave no próximo dia 5. Ela ressaltou o significado especial desse momento para sua trajetória. “Eu trabalhei muito tempo por isso, há 15 anos. Sonhei com esses Jogos Olímpicos desde criancinha. Era meu sonho, eu via essas meninas como inspiração”, declarou.

Júlia também falou sobre a realização de um sonho antigo e o apoio de suas colegas de equipe. “Eu pensava que se tivesse nos Jogos Olímpicos, na transmissão, nas fotos, eu ia estar toda realizada. E realmente estou. Tenho tudo isso agora, tenho as meninas como inspiração”, disse, referindo-se às suas companheiras de pódio Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade, que considera "minhas amigas e minha família".

Durante a competição nesta 3ª.feira, 30 de julho, a atleta que era conhecida por um pequeno público, alcançou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. Ela celebrou o momento: "Estou em choque". Veja:

TRAJETÓRIA

Desde 2018, Júlia vinha se destacando em competições nacionais e internacionais, o que a levou a integrar a seleção brasileira e a buscar uma medalha por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris.

Nascida e criada em Curitiba (PR), Júlia começou sua jornada na ginástica artística com o incentivo da família. Seu pai, entusiasta de esportes, encorajou suas filhas a se envolverem em atividades físicas. Observando sua irmã mais velha, Júlia decidiu se dedicar à ginástica, treinando no renomado Centro de Excelência em Ginástica do Paraná, que formou atletas como Daiane dos Santos.

Foi nesse ambiente que Júlia chamou a atenção da treinadora ucraniana Iryna Ilyashenko, passando em testes de força e agilidade e ingressando no esporte de alto rendimento. Com o tempo, seu talento se destacou em diversas competições, levando-a à seleção brasileira e, finalmente, aos Jogos Olímpicos.

Júlia contou como foi a entrada profissional do esporte em sua vida. “Percebi que a ginástica não era só uma brincadeira para mim, mas algo que eu poderia levar para frente. Eu decidi me focar totalmente nos treinos desde aquela época. Mesmo indo para a escola, com os amigos chamando para sair. A gente acaba abdicando de certas coisas para treinar. Mas isso é importante para chegar onde eu quero chegar, que é estar nas Olimpíadas e ouvir o Hino Nacional”, afirmou.