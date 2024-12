Viny Jr é eleito melhor jogador do mundo pela Fifa

Após 17 anos, o Brasil volta a ter o melhor jogador do mundo eleito pela Fifa. Vinícius Júnior, destaque do Real Madrid e da seleção brasileira, recebeu o prêmio na cerimônia do The Best, realizada nesta terça-feira em Doha, no Catar.

A premiação ocorreu na véspera da final da Copa Intercontinental, em que o Real Madrid enfrentará o Pachuca. Vini Jr. encerra um longo jejum para o futebol brasileiro. Antes dele, o último jogador do país a conquistar o título de melhor do mundo foi Kaká, em 2007.

Aos 24 anos, o atacante carioca torna-se o sexto brasileiro a alcançar esse feito. Ele se junta a lendas como Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005).

Além de ser coroado como o melhor jogador do planeta, Vini Jr. também superou uma frustração recente. O reconhecimento que lhe escapou na Bola de Ouro, organizada pela France Football, foi compensado com o troféu do The Best.

Diferentemente da Bola de Ouro, que se baseia exclusivamente na temporada europeia e conta com votos de 100 jornalistas internacionais, o The Best considera o desempenho durante todo o ano. A escolha é feita por torcedores, técnicos, capitães de seleções e jornalistas, cada grupo com peso igual de 25%.

A ausência de Vinícius na cerimônia da Bola de Ouro gerou críticas, especialmente devido à sua postura em campo e à luta contra o racismo. No entanto, a conquista do The Best trouxe alegria e o reconhecimento merecido ao jogador, que segue firme como uma das vozes mais influentes no futebol mundial.