Abatedouro clandestino produzia hambÃºrguer com carne de cavalo em GO

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) fechou um abatedouro clandestino de cavalos que funcionava na zona rural de Anápolis. O local era utilizado para abate ilegal e processamento da carne, que, segundo as investigações, era usada na produção de hambúrgueres. A operação foi realizada na última 3ª feira (11.mar.25), quando a equipe da 1ª Delegacia Distrital de Anápolis cumpriu mandado de busca e apreensão em um galpão comercial da cidade.

No local, os policiais encontraram cerca de 700 quilos de carne armazenada em condições precárias de higiene, tornando o produto totalmente impróprio para consumo. De acordo com a Polícia Civil, a carne de cavalo era moída, embalada e destinada à fabricação de hambúrgueres.

A operação teve início após uma denúncia da Polícia Militar de Goiás (PMGO), que no último domingo (9.mar.25), localizou o abatedouro clandestino durante patrulhamento na zona rural de Anápolis. Um forte odor chamou a atenção dos policiais, que, ao averiguarem o local, encontraram cerca de 40 cavalos em situação de maus-tratos. Muitos estavam magros, feridos e sem acesso adequado a água ou alimento.

Além dos animais vivos, havia sinais claros de abate recente: vísceras, peles e restos queimados de cavalos foram encontrados próximos a uma área improvisada para o abate, onde também estavam luvas, baldes e instrumentos utilizados no processo. O responsável pelo matadouro não foi localizado no momento da abordagem.

A Polícia Civil foi acionada e instaurou um inquérito. Na terça-feira (11), em nova ação conjunta com a Vigilância Sanitária, Agrodefesa e peritos da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), as equipes encontraram uma câmara fria, moedores de carne e embalagens que indicavam a produção de hambúrgueres com a carne clandestina.

Após a coleta de amostras para exames laboratoriais, toda a carne foi encaminhada ao aterro sanitário de Anápolis para descarte, com o acompanhamento das autoridades. Já os cavalos resgatados foram levados para o curral municipal, onde passam por avaliação veterinária.

O principal suspeito, que seria o responsável pelo abatedouro e pela produção dos hambúrgueres, apresentou-se espontaneamente à polícia nesta quarta-feira (12), acompanhado de advogados. No interrogatório, ele preferiu permanecer em silêncio. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos no esquema ilegal.