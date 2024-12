Acidente na MS-306 deixa um morto e dois gravemente feridos

Na manhã desta 5ª feira (5.dez,24), um acidente envolvendo um carro de passeio e uma caminhonete Toyota Hilux resultou na morte de Valdete Nunes Godinho e deixou outras duas pessoas gravemente feridas. O acidente ocorreu por volta das 6h10 na rodovia MS-306, em Costa Rica, a 384 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o jornal MS Todo Dia, a caminhonete teria invadido a pista contrária, colidindo frontalmente com o veículo de passeio, que ficou completamente destruído. Valdete, que estava no carro de passeio, morreu no local e ficou preso às ferragens. As causas que levaram à manobra estão sendo investigadas pelas autoridades.

Após o impacto, houve suspeitas de que os ocupantes da Hilux teriam fugido do local, mas foi confirmado que ambos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico em Alto Taquari, no estado de Mato Grosso.

Uma mulher que estava na caminhonete foi transferida para um hospital em Rondonópolis devido à gravidade de seus ferimentos, enquanto o homem que a acompanhava sofreu fraturas nas costelas e permanece em estado grave. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local realizando os trabalhos periciais e de investigação.