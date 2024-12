Acidente mata 3 servidores da Receita que escoltavam cigarro em Goiás

Três servidores da Receita Federal morreram em acidente na BR-060, próximo a Alexânia (GO), na tarde de 2ª feira (2.dez.24). Antonio José de Araújo Filho, Gilmar de Lima Neto e Walter Watanabe estavam a serviço, escoltando uma carga de cigarros apreendidos, quando o veículo em que estavam aquaplanou e colidiu frontalmente com um caminhão.

O acidente ocorreu às 14h17, no quilômetro 29 da rodovia, enquanto os servidores seguiam em direção a Goiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo oficial perdeu o controle devido à pista molhada e invadiu a contramão.

Dois dos servidores morreram no local, enquanto o terceiro foi levado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu aos ferimentos. As vítimas eram servidores experientes, com 17 anos de carreira, lotados na unidade da Receita Federal em Goiânia.

Walter Watanabe era auditor fiscal, Antonio Araújo Filho era analista tributário e Gilmar de Lima Neto atuava como agente de portaria. A Receita Federal lamentou a tragédia, destacando a dedicação e o profissionalismo dos servidores.