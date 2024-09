Acidente mata candidata a vereadora do PSDB e outras 3 pessoas no RS

Fábio Correa, de 32 anos, Bruna Rocha da Silva, de 30 anos, Fabiana Davila Rocha, de 33 anos, e Rodrigo Carlos Forin, de 43 anos, morreram em um acidente de trânsito envolvendo três carros, ocorrido na noite de sexta-feira (13.set.24), na BR-392, região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apontam que a colisão ocorreu na ponte sobre o Arroio Passo das Tropas, mas as circunstâncias ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Fábio, Bruna e Fabiana estavam em um veículo Ford Ka.

Rodrigo trafegava em um Toyota Yaris. Com o impacto, todos morreram no local, com exceção de Fabiana, que chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Universitário de Santa Maria, mas não resistiu e faleceu na manhã deste sábado (14). Fabiana era candidata a vereadora pelo PSDB no município.

Três ocupantes do Yaris que viajavam com Rodrigo, sendo uma mulher de 49 anos, uma mulher de 19 anos e um homem de 19 anos, foram socorridos e estão internados. O terceiro veículo envolvido foi um automóvel modelo Gol, cujo motorista escapou ileso.