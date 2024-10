Acidentes de moto matam Caroline Stefany e 'MaiGol' em rodovias de MS

Acidentes de trânsito mataram dois motociclistas nesta 5ª feira (17.ou.24), em cidades diferentes de Mato Grosso do Sul. As vítimas foram identificadas como Caroline Stefany Souza, de 30 anos, e do jovem Maicon Rodrigues, conhecido como "MaiGol".

O primeiro acidente ocorreu na BR-158, próximo ao distrito de Vila Santa Rita, em Cassilândia. Caroline estava a caminho do trabalho em uma motocicleta quando foi atingida por uma carreta na rodovia, em circunstâncias que ainda estão sob investigação.

Com a força do impacto, a motociclista morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal e uma equipe da Concessionária Way 112 foram acionadas para isolar a área enquanto a perícia colhia informações que podem ajudar no esclarecimento dos fatos.

O segundo caso aconteceu no quilômetro 33 da BR-376, envolvendo Maicon Rodrigues. Ele havia saído da casa da namorada em Fátima do Sul por volta da 1h da madrugada, retornando para a casa de sua mãe, em Vicentina, quando perdeu o controle da moto.

O jovem saiu da pista, colidiu contra um coqueiro e caiu em uma área de vegetação. Seu corpo foi encontrado por volta das 11h. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da perícia científica de Vicentina foram ao local para investigar o ocorrido.