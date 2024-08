Acusado de 4 estupros no DF, pastor se passava por homem de bem para se aproximar de meninos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através de um trabalho investigativo da 35ª Delegacia de Polícia, prendeu na 4ª feira (14.ago.24) um homem de 64 anos, acusado de estuprar quatro crianças em Sobradinho. O suspeito, que estava foragido desde 2022, é acusado de ter cometido os abusos entre os anos de 2018 e 2021.

Segundo as investigações, o homem, que se apresentava como pastor e homem de Deus, conquistava a confiança dos pais das vítimas, aproveitando-se de sua proximidade com a família para ter livre acesso às residências e cometer os crimes. As vítimas são três irmãos, dois meninos e uma menina, com idades entre 6 e 13 anos, além de um amigo deles.

Uma testemunha, que preferiu manter o anonimato, revelou que o suspeito "há muito tempo mexe com crianças" e que ele frequentemente se envolvia com mulheres mais velhas para manter uma aparência de seriedade. "Ele sempre usava de artifícios para se passar por uma pessoa de bem", explicou o delegado-chefe da 35ª DP, Ricardo Viana.

Após sua prisão, o homem foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal, onde permanecerá à disposição da Justiça. A pena prevista para cada crime de estupro de vulnerável varia de oito a 15 anos de reclusão.