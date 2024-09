Acusado de engravidar enteada pagou sobrinho para assumir paternidade

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) prendeu nesta 2ª feira (16.set.24) um homem de 54 anos investigado por estuprar e engravidar a enteada, de 13 anos, em Brasnápolis, distrito de Anápolis, em Goiás.

As investigações tiveram início em 2023, quando a adolescente revelou ter sido vítima de estupro por parte do padrasto, resultando em uma gravidez.

Durante as investigações, apurou-se que o homem chegou a oferecer dinheiro a um sobrinho menor para que ele mantivesse relações sexuais com a menina, a fim de evitar sua responsabilização criminal.

A mãe informou ter terminado o relacionamento quando percebeu o interesse do companheiro por sua filha e, assim que soube dos abusos, procurou a Polícia.

O homem tentou atrapalhar as investigações, tentando atribuir a terceiros a prática do seu crime. A Polícia Civil representou por sua prisão preventiva, que foi rapidamente deferida pelo Poder Judiciário, após manifestação favorável do Ministério Público.

O indivíduo foi preso na cidade de Abadiânia e encaminhado à Unidade Prisional de Anápolis, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.

Ele irá responder pelos crimes de estupro de vulnerável, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão, e corrupção de menores, com pena de 1 a 4 anos de reclusão. No caso de estupro de vulnerável com resultado de gravidez, a pena pode ser aumentada.