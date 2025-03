Acusado de perseguir ex é preso após enviar carta e bombom à vítima em MS

Um homem de 27 anos foi preso na 4ª feira (19.mar.25) por descumprir medida protetiva e perseguir a ex-namorada em Dourados. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito enviou cartas, flores e até bombons para a mulher, ignorando a decisão judicial que proibia qualquer tipo de contato.

O caso teve início no dia 1º de março, quando a vítima, de 28 anos, recebeu em casa uma árvore de cristal, bombons e cartas de amor escritas à mão. No dia seguinte, chegaram mais sete cartas, uma rosa, uma foto do casal e cestas com ursos de pelúcia e chocolates. Além disso, o ex-namorado mandou almoços para a mulher e seus familiares.

No dia 3, a mãe da vítima relatou que o homem também enviou frutas e verduras. No dia 4, amigos do acusado tentaram convencê-la, enquanto trabalhava, a reatar o relacionamento. Na mesma noite, ele enviou pizzas e refrigerantes para a casa da ex-companheira.

Segundo o relato da vítima à polícia, o ex-namorado não aceita o fim do relacionamento e tem causado medo e insegurança a ela e à família. A mulher já havia registrado boletim de ocorrência e possuía medida protetiva em vigor.

Diante da reincidência no descumprimento das ordens judiciais, a Justiça autorizou a prisão preventiva do investigado. O mandado foi cumprido pela Polícia Militar, em ação conjunta com a Polícia Civil. Ele deve responder por perseguição e descumprimento de medida protetiva.