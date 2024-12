Adolescente é assassinado após fazer gesto de facção sem saber

Henrique Marquez de Jesus, um jovem turista de 16 anos, foi encontrado morto em Jericoacoara, no Ceará, após ter desaparecido na madrugada de terça-feira (17).

De acordo com o pai do adolescente, Danilo Martins de Jesus, Henrique teria feito um gesto com as mãos em fotos, sem saber que o símbolo representava uma facção criminosa. Danilo acredita que esse gesto pode ter motivado o crime, mas a polícia ainda não confirmou a hipótese como parte da investigação.

O corpo do adolescente foi localizado na quarta-feira (18), próximo à Lagoa Negra, em uma região isolada de Jericoacoara. Danilo relatou que recebeu um vídeo em que o filho aparece sendo rendido e arrastado por um grupo de pelo menos sete pessoas. Pai e filho estavam na vila há cerca de uma semana, em uma viagem de férias, que marcava a primeira visita deles ao local.

Segundo Danilo, na noite do desaparecimento, Henrique decidiu retornar sozinho ao hotel para recarregar o celular e descansar. Mais tarde, ao chegar ao quarto, o pai percebeu que o filho não estava e iniciou buscas pela região. Imagens de câmeras de segurança mostram o adolescente sendo levado à força, e esses registros estão sendo analisados pelas autoridades.

A Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que as investigações estão em andamento, conduzidas por equipes das Polícias Civil e Militar. O inquérito foi instaurado na Delegacia Municipal de Jijoca, que coordena os esforços para esclarecer o caso e responsabilizar os envolvidos no crime. A morte do jovem tem gerado comoção e levantado preocupações sobre a segurança dos turistas na região.

Danilo Martins sugeriu que os visitantes sejam orientados quanto a gestos que possam ser associados a facções criminosas, como forma de evitar tragédias semelhantes. “Esse gesto é comum onde moramos. Ele tinha apenas 16 anos. Deveriam ter orientado: ‘aqui não pode fazer esse símbolo’. Não fazer uma crueldade dessas, achando que um garoto estava envolvido com facção”, declarou.

O caso segue repercutindo, trazendo reflexões sobre medidas para aumentar a segurança em destinos turísticos.