Advogado é encontrado morto após massagem em viagem de férias

Durante uma viagem de férias com a família na ilha de Koh Samui, na Tailândia, o advogado australiano Christopher Saines, de 43 anos, foi encontrado morto em um centro de massagem.

Ele estava hospedado em um resort de luxo com a esposa e os filhos.

De acordo com funcionários do local, Saines chegou sozinho, descalço, e pediu uma massagem. Após o atendimento, disse que queria descansar um pouco e permaneceu deitado na maca do quarto.

Uma massagista relatou à polícia que, ao retornar algum tempo depois, encontrou o cliente aparentemente roncando alto, mas percebeu que ele não apresentava sinais de respiração. O barulho do ronco chegou a incomodar hóspedes vizinhos.

Mais tarde, o advogado foi encontrado inconsciente, com o corpo já frio e as pernas para fora da maca. A polícia confirmou o óbito no local, sem marcas de violência ou sinais de luta.

Apesar de não tratar o caso como suspeito, os agentes encontraram um pequeno saco plástico com pó branco no bolso da roupa de Saines. Testes iniciais indicam que pode se tratar de uma droga ilícita, possivelmente cocaína.

A substância foi enviada para análise laboratorial e a causa oficial da morte depende do resultado da autópsia, que ainda não foi divulgado.