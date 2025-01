Afogada pela mãe em MS, pequena Emília Lara morre após 4 meses de luta

A pequena Emília Lara, de apenas 1 ano, faleceu na madrugada desta 5ª feira (9.jan.25) após quatro meses de internações decorrentes de uma tentativa de afogamento pela própria mãe, ocorrida em 2 de setembro, em São Gabriel do Oeste. A avó materna confirmou o falecimento por meio de uma publicação nas redes sociais.

Após o crime, Emília foi socorrida em um hospital da região e transferida no dia seguinte para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internada por semanas. Posteriormente, recebeu alta, mas voltou a apresentar problemas de saúde e foi novamente hospitalizada em 5 de novembro no Hospital Regional de Campo Grande, diagnosticada com pneumonia.

Durante todo o período de internações, a avó materna compartilhou mensagens de fé e esperança pela recuperação da neta, nas redes sociais. Em meio à luta pela vida, Emília ainda comemorou seu primeiro aniversário, antes de seu estado de saúde se agravar.

AFOGAMENTO

No dia 2 de setembro de 2024, a Polícia Civil de São Gabriel do Oeste prendeu em flagrante uma mulher de 31 anos, acusada de tentar matar a própria filha, Lara, então com 8 meses. Conforme divulgado pelo MS Notícias à época, o delegado Matheus Alves Vital, titular da Delegacia de Polícia Civil da cidade, relatou que a mãe tentou afogar a bebê em uma bacia de água usada para banho na residência onde ambas viviam.

A avó da criança, que também é mãe da suspeita, chegou ao local no momento do crime, encontrou a bebê submersa e acionou os serviços de socorro. Em estado grave, a criança foi encaminhada ao Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste e, posteriormente, transferida em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande.

No depoimento, a mãe confessou o crime, alegando que o ato foi motivado por conflitos com a própria mãe, que havia declarado que não queria mais que ela cuidasse da neta. As investigações também apontaram que a suspeita enfrenta problemas psiquiátricos e é usuária de drogas. A mãe foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e teve sua prisão preventiva decretada enquanto aguarda julgamento.