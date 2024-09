Mãe é presa por tentar matar a filha de 8 meses afogada em São Gabriel do Oeste

Na 3ª feira (3.set.24), a Polícia Civil de São Gabriel do Oeste prendeu em flagrante uma mulher de 31 anos, acusada de tentar matar sua própria filha, uma bebê de apenas oito meses de idade. Segundo informações do delegado Matheus Alves Vital, titular da Delegacia de Polícia Civil da cidade, a mãe tentou afogar a criança em uma bacia de água usada para banho.

De acordo com o delegado, o crime ocorreu na manhã do dia 3 de setembro, na residência onde mãe e filha viviam. "Ela tentou tirar a vida dessa bebê de oito meses, afogando a criança numa bacia com água", explicou o delegado Matheus. A avó da vítima, que é também a mãe da suspeita, chegou à casa no momento do incidente, encontrou a criança submersa na água e imediatamente acionou os serviços de socorro. A bebê foi encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste e, posteriormente, transferida em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande.

O delegado informou que a criança sofreu paradas cardiorrespiratórias e seu estado de saúde é crítico. "Infelizmente, ela teve que ser encaminhada de vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande porque estava em estado muito grave", disse Matheus Alves Vital.

Em seu depoimento, a mãe confessou o crime e revelou que o motivo do ato foi um conflito com sua própria mãe, a avó da criança. "A mãe informou que estava tendo uma briga constante com sua genitora, que havia dito que não queria mais que ela criasse a neta, e, com o objetivo de atingir a própria mãe, ela tentou tirar a vida da filha", explicou o delegado.

A investigação também apurou que a suspeita enfrenta problemas psiquiátricos e é usuária de drogas. "Verificou-se aqui na delegacia que ela tem alguns problemas psiquiátricos, é usuária de pasta base de cocaína e toma remédio controlado", acrescentou o delegado.

A mulher foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e teve sua prisão preventiva solicitada. Ela permanece presa no presídio feminino de São Gabriel do Oeste, enquanto aguarda audiência de custódia.

Atualizações sobre o estado de saúde da bebê indicam que a situação é gravíssima. Segundo informações da Santa Casa de Campo Grande, a criança está internada no CTI com pneumonia e febre alta, e os médicos afirmam que as chances de sobrevivência são mínimas. Caso sobreviva, a bebê possivelmente ficará com sequelas permanentes, segundo a equipe médica.