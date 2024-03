Ana Clara, de 13 anos, desaparece após ser alvo de bullying na escola

Ana Clara Cavalheiro dos Santos, de 13 anos, está desaparecida desde às 15h de 2ª.feira, (11.mar.24), em Campo Grande (MS).

Segundo familiares, Ana saiu de casa no Bairro Jardim Campo Alto, onde vive com a mãe e com o padrasto.

A menor estava vestindo um chinelo branco, calça marrom e blusa preta. Ela tem 1,65m de altura e cabelos castanhos nos ombros.

Ainda conforme os familiares, a adolecesente vinha sofrendo bullying na escola. Num boletim de ocorrência, a mãe citou uma suposta briga da filha com uma colega.

Amigas de Ana compartilharam mensagens em que ela descrevia o bullying e a pressão psicológica que enfrentava na escola.

Caso tenha alguma informação sobre o paradeiro dela, entre em contato com a polícia pelo número 190 ou com a família de Ana através do telefone 67 991327934.