Armado com faca 'intima' PMs, avança contra equipe e acaba morto em CG

Um homem identificado como Kleyton Scheres Ramos, de 38 anos, morreu após um confronto com policiais da Força Tática do 9° BPM, no Parque Novos Estados, em Campo Grande, na noite de 6ª feira (22.nov.24). Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava alterado, aparentemente sob efeito de drogas, e armado com uma faca, quando uma mulher que passava pelo local percebeu a situação e acionou a polícia.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais encontraram Kleyton com as características repassadas na denúncia. De acordo com o relato oficial, ele começou a ofender os agentes, chamando-os de “verme” e “comédia”, ignorando as ordens de abordagem. Em seguida, ele correu para dentro da casa, onde foi seguido pelos policiais.

Na residência, Kleyton foi localizado na sala, mas correu para a cozinha ao ser novamente abordado. Em posse de uma faca, ele avançou contra os policiais, que dispararam duas vezes para contê-lo. Kleyton foi socorrido com vida ao Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Nova Bahia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O caso foi registrado na Depac Cepol como morte decorrente de intervenção policial.

Kleyton possuía um longo histórico criminal, com mais de 100 passagens por roubo, furto, desacato, resistência, injúria, violência doméstica, ameaça e até tentativa de homicídio contra sua madrasta. Este caso ocorreu em 2014, em Bodoquena, quando ele arremessou uma pedra na cabeça da mulher após uma discussão. A madrasta sofreu lesões, e Kleyton foi preso. Durante o julgamento, o crime foi desclassificado para lesão corporal, e ele foi condenado ao regime aberto.