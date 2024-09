Arrombadores de cofres deixavam prejuízo e rastro de destruição em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Polícia Civil do Paraná, realizou na 5ª feira (26.set.24), a Operação Marreta, com o objetivo de desmantelar uma quadrilha envolvida em furtos qualificados ocorridos em Três Lagoas, a 324 quilômetros de Campo Grade. A operação foi coordenada pela Seção de Investigação Geral (SIG) e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Três Lagoas, com apoio operacional do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) do Paraná.

Mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de São José dos Pinhais e Pontal do Paraná, onde residem os principais suspeitos. A ação foi resultado de investigações que apuraram dois furtos qualificados ocorridos em Três Lagoas, nos meses de fevereiro e abril deste ano, resultando na subtração de mais de R$ 100 mil.

O primeiro crime aconteceu em 21 de fevereiro de 2024, quando criminosos destruíram a parede de uma loja de eletrodomésticos, arrombaram um cofre e roubaram cerca de R$ 70 mil. O segundo ocorreu em 8 de abril de 2024, em um correspondente bancário, onde os mesmos suspeitos abriram a parede, arrombaram outro cofre e levaram mais de R$ 30 mil. Além do montante em dinheiro, os danos causados às empresas foram significativos.

Após seis meses de investigações, a SIG e o NRI de Três Lagoas identificaram os três envolvidos, detalhando suas autorias e métodos utilizados. Com o apoio do Ministério Público, a Justiça expediu os mandados de prisão e busca e apreensão, que foram cumpridos com sucesso.

Durante a operação, celulares dos suspeitos foram apreendidos e serão analisados pelo NRI de Três Lagoas para aprofundar as investigações. Os presos serão recambiados para Três Lagoas, onde serão indiciados pelos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e associação criminosa.

A SIG de Três Lagoas destacou a importância da integração entre as forças de segurança, incluindo a colaboração da Polícia Militar, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, do (Garras), da Delegacia de Furtos e Roubos do Paraná, e do Setor de Inteligência do Banco do Brasil, o que foi essencial para o sucesso da operação.