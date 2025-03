Às vésperas do Dia da Mulher, operação prende 9 agressores em MS

Como parte das ações de combate à violência doméstica, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realizou, nesta 6ª feira (07.mar.25), a operação "Deam vai até você", resultando na prisão de nove agressores.

A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª Deam), com o apoio da Derf (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos) e do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros).

Os mandados de prisão cumpridos foram expedidos em decorrência de crimes como lesão corporal, ameaça, descumprimento de medidas protetivas e violência doméstica. Além das prisões realizadas, outras seis pessoas estão sendo procuradas.

Para o Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lucio, a operação representa uma resposta firme contra a violência de gênero. "A Deam vem se fortalecendo cada dia mais, para que todas as mulheres possam se sentir seguras e que seus agressores sejam responsabilizados com o devido rigor. Não pouparemos esforços para reduzir os índices de violência doméstica e feminicídio, que têm se alastrado não só na capital, mas também no interior do Mato Grosso do Sul", destacou.