Assassino agiu por ciúmes ao supor que ex tinha novo namorado em MS

O autor do ataque que resultou na morte de Vanderson Raynan Ferreira da Silva, de 24 anos, e deixou Kimberly Lune, de 23 anos, gravemente ferida, confessou o crime e revelou à Polícia Civil que agiu por ciúmes.

Segundo o depoimento de L.G.S., de 22 anos, ele acreditava que sua ex-namorada, Kimberly, estaria envolvida em um relacionamento com Vanderson. O suspeito teria utilizado informações obtidas nas redes sociais para localizar as vítimas.

Na noite de quarta-feira (22), Vanderson estava em uma mesa na área externa do "Bar Mattos", localizado na Rua Balbina de Matos, em Dourados, acompanhado de algumas mulheres, incluindo Kimberly.

Por volta das 20h20, L.G.S. chegou ao local em uma motocicleta Honda CB 500F, usando capacete, e disparou contra o grupo. Vanderson tentou fugir para dentro do bar, mas foi atingido e morreu no local. Kimberly foi alvejada sete vezes nas costas e socorrida em estado grave ao Hospital da Vida, onde permanece internada.

Prisão do autor

Após o crime, a Polícia Civil iniciou as investigações e localizou a motocicleta utilizada na fuga na residência da mãe do suspeito, no bairro Altos do Alvorada. A mãe informou que L.G.S. havia confessado o crime a ela e fugido em um carro de transporte por aplicativo.

Com base nas informações, os investigadores localizaram L.G.S. escondido em um apartamento no Residencial Eucalipto. Durante a abordagem, ele tentou escapar, mas foi capturado no estacionamento do condomínio. A arma utilizada no ataque, uma pistola calibre 9mm, foi apreendida.

Na presença de seu advogado e de sua mãe, o autor admitiu os crimes. Ele foi autuado em flagrante por homicídio consumado, tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar se há outros crimes relacionados ao suspeito.