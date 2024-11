Atacante do Flamengo é investigado por manipulação de resultado

A Polícia Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) realizaram nesta 3ª feira (5.nov.24) uma operação de busca e apreensão envolvendo o jogador Bruno Henrique, atacante do Flamengo, por suspeitas de manipulação no Campeonato Brasileiro de 2023.

De acordo com as autoridades, o atleta é investigado por supostamente buscar de forma intencional ser punido com cartões em um jogo contra o Santos, realizado em 1º de novembro de 2023, no estádio Mané Garrincha.

A Operação Spot-fixing foi deflagrada a partir de uma comunicação feita pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo o relatório da International Betting Integrity Association (IBIA) e da Sportradar, análises de risco indicaram possíveis manipulações no mercado de apostas de cartões durante a partida.

Os dados sugerem que as apostas foram realizadas por familiares de Bruno Henrique e outros grupos ainda em investigação, com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da punição do jogador em campo.

A operação contou com mais de 50 agentes da PF e seis integrantes do GAECO/DF, que cumpriram 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em cidades mineiras, como Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves.

Em nota, a Polícia Federal destacou que a manipulação do resultado esportivo é tratada como crime na Lei Geral do Esporte, com penas que variam de dois a seis anos de reclusão.