Avião cai, pega fogo e mata duas pessoas na zona rural de Costa Rica

Um pequeno avião caiu no início da tarde deste sábado (31) nas proximidades de uma usina de cana-de-açúcar em Costa Rica, a 384 quilômetros de Campo Grande, resultando na morte de duas pessoas que estavam a bordo.

A aeronave, que pertencia a um fazendeiro da região pantaneira de Coxim, havia chegado à cidade alguns dias antes, trazida por outro piloto, com o objetivo de ser conduzida de volta à fazenda por um segundo piloto.

De acordo com o Jornal MS Todo Dia, informações indicam que, ao tentar realizar o pouso no aeroporto de Costa Rica, o piloto, de origem paraguaia, enfrentou dificuldades e tentou uma arremetida — uma manobra para abortar o pouso e tentar novamente.

No entanto, durante a tentativa, a aeronave perdeu altitude e caiu em uma área próxima ao aeroporto, entre um barracão e um centro de recuperação para dependentes químicos.

Após o impacto, o avião pegou fogo, impossibilitando que as duas pessoas a bordo escapassem. Ambas as vítimas, que não eram residentes de Costa Rica, morreram carbonizadas. Equipes de resgate e a polícia foram rapidamente acionadas, isolando a área e iniciando os trabalhos de perícia para investigar as causas do acidente.

Ainda conforme o MS Todo Dia, até o momento, as identidades das vítimas não foram oficialmente divulgadas, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Costa Rica. Autoridades continuam trabalhando no local para coletar mais informações que possam esclarecer os motivos que levaram à queda da aeronave.