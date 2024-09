Bandidos torturam grávida de 7 meses para roubar R$ 100 mil em joias

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) identificou e prendeu os suspeitos de um violento roubo ocorrido no bairro Santa Fé, em Campo Grande. O crime, que aconteceu no dia 13 de setembro, envolveu dois homens que invadiram um imóvel enquanto duas funcionárias lavavam a calçada. Uma das vítimas estava grávida de sete meses, e dentro da residência também estava a proprietária, uma idosa de 65 anos.

Os assaltantes, armados, agiram com extrema violência, agredindo fisicamente as funcionárias e a idosa. Em um ato de tortura, os criminosos submeteram a idosa a um método conhecido como roleta russa, pressionando-a para obter informações sobre a existência de um cofre na residência. Após o ato brutal, a dupla roubou dólares, joias avaliadas em R$ 100 mil, celulares e o carro da proprietária, que foi abandonado posteriormente no bairro Giocondo Orsi.

Logo após o crime, a Derf iniciou diligências intensivas para localizar os responsáveis. Na quinta-feira, 19 de setembro, um dos suspeitos, de 20 anos, foi preso enquanto tentava fugir para Cuiabá. Com antecedentes por tráfico de drogas, ele confessou o crime, alegando que o cometeu devido a uma dívida relacionada ao tráfico com o outro envolvido, de 25 anos, que já havia sido condenado por homicídio, tentativa de homicídio e tráfico de drogas. O segundo suspeito, em regime semiaberto, foi apontado como o mentor do roubo.

A investigação revelou que o segundo criminoso trabalhava em uma empresa de bairro nobre, por meio de um convênio com o sistema penitenciário, e utilizava os intervalos de almoço e descanso para monitorar residências que poderiam ser alvo de roubos. Ele foi preso na sexta-feira, 20 de setembro, no local de trabalho, onde foi encontrado com uma quantia significativa de dinheiro, resultante da venda das joias roubadas. A polícia também recuperou um celular de uma das vítimas e apreendeu a camiseta que o suspeito usava no dia do crime.

A Derf apurou ainda que o revólver calibre 357 usado no roubo foi vendido pelo segundo criminoso, que planejava comprar uma pistola 9mm para continuar praticando crimes, incluindo outro roubo planejado em uma residência no mesmo bairro.

Ambos os indivíduos foram autuados em flagrante por roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e tortura qualificada contra um idoso. No sábado, durante audiência de custódia, o Poder Judiciário acatou o pedido de prisão preventiva dos dois acusados. As investigações continuam em andamento, com o objetivo de recuperar as joias roubadas e apreender a arma utilizada no crime.