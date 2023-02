Samara Joy desbanca Anitta no Grammy 2023 e fãs se revoltam: 'Roubo!'

Anitta perdeu o Grammy 2023 na categoria artista revelação para a cantora de jazz Samara Joy, de 23 anos.

Os fãs da cantora brasileira, inconformados, invadiram o post em que a vencedora comentava o prêmio, na madrugada do domingo (6.fev.23) para ofendê-la.

Diversos comentários sugeriram: “Roubo”, “Devolve o prêmio da Anitta”, “Não merecia”, “Quem é essa?”, foram vistos na publicação em que Joy estava feliz pela conquista. Ela levou o troféu na categoria "Melhor álbum vocal de jazz" com Linger Awhile. Os haters também disseram que a Joy não era bem-vinda no Brasil.

Samara Joy foi atacada por internautas brasileiros fãs de Anitta. Foto: Print | Tela

Outra fã brasileira considerou: “Amor vc é BELIÍSSIMA! Tem a voz linda! (...) Mas amore não era pra ser seu, você destruiu o sonho de toda uma nação (sic)”.

Houve também quem tentou amenizar o momento dos ataques. Em uma das mensagens, era possível ler, em inglês: “Como brasileiro, estou devastado pela minha garota Anitta, mas, como fã, parabéns. Muito Merecido”.

LISTA DE PREMIADOS DO GRAMMY 2023

Confira abaixo quem ganhou o Grammy 2023 em cada categoria.

Álbum do ano

Harry’s House - Harry Styles

Gravação do ano (que premia o desempenho geral de uma canção)

Lizzo - About Damn Time

Canção do Ano (que premia a composição)

Bonnie Raitt - Just Like That

Melhor álbum de pop vocal

Harry Styles - Harry’s House

Melhor música de R&B

Beyoncé - Cuff It

Melhor álbum country

Willie Nelson - A Beautiful Time

Melhor performance de pop em grupo ou duo

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

Melhor álbum de música urbana (chamada Best Musica Urbana Album, na língua espanhola)

Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Melhor álbum de rap

Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers

Melhor álbum de dance/eletrônica

Beyoncé - Renaissance

The Dr. Dre Global Impact Awards

Dr. Dre

Melhor performance de pop solo

Adele - Easy On Me

Melhor audiolivro, narração ou contação de histórias

Viola Davis - Finding Me

Melhor gravação de música dance/eletrônica

Beyoncé - Break My Soul

Melhor performance de R&B

Munilong - Hrs & Hrs

Melhor performance tradicional de R&B

Beyoncé - PLASTIC OFF THE SOFA

Melhor álbum progressivo de R&B

Steve Lacy - Gemini Rights

Melhor álbum de R&B

Robert Glasper - Black Radio III

Melhor performance de rap

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Melhor compilação de trilha sonora para mídia visual

Encanto

Melhor trilha sonora para mídia visual (incluindo cinema e TV)

Germaine Franco - Encanto

Melhor trilha sonora para videogames e outras mídias interativas

Assassin’s Creed: Dawn of Ragnarök - Steph Economou

Melhor gravação remixada

Purple Disco Machine - About Damn Time (Purple Disco Machine Remix)

Melhor álbum engenhado não clássico

Harry’ House

Melhor álbum de áudio imersivo

Divine Tides - Eric Schilling

Melhor arranjo, música instrumental ou A Capella

Scrapple From The Apple - John Beasley

Melhor arranjo, instrumento e vocais

Songbird (Orchestral Version)

Melhor álbum de New Age, música ambiente ou canto

Mystic Mirror - White Sun

Melhor solo de jazz de improviso

Endangered Species - Wayne Shorter e Leo Genovese

Melhor álbum vocal de jazz

Samara Joy - Linger Awhile

Melhor álbum de jazz

New Standards Vol. 1

Melhor álbum de grande conjunto de jazz

Generation Gap Jazz Orchestra

Melhor álbum de música pop tradicional

Higher - Michael Bublé

Melhor álbum de música infantil

The Movement - Alphabet Rockers

Melhor música de rap

The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

Melhor performance de rock

Brandi Carlile - Broken Horses

Melhor performance de metal

Ozzy Osbourne ft. Tony Iommi - Degradation Rules

Melhor música de rock

Brandi Carlile - Broken Horses

Melhor álbum de rock

Ozzy Osbourne - Patient Number 9

Melhor performance de música alternativa

Wet Leg - Chaise Longue

Melhor álbum de música alternativa

Wet Leg - Wet Leg

Melhor álbum de reggae

Kabaka Pyramid - The Kalling

Melhor performance de música global

Bayethe

Melhor álbum de música global

Masa Takumi - Sakura

Melhor álbum de pop latino

Ruben Bladés & Boca Livre

Melhor Álbum latino de rock ou música alternativa

Rosalía - MOTOMAMI

Melhor álbum de música regional mexicana

El Musical Natalia - Un Canto por México

Melhor embalagem de gravação

Chun-Tien Hsia & Qing-Yang Xiao - Beginningless Beginning

Melhor embalagem de box ou edição limitada

Lisa Glines, Doran Tyson e Dave van Patten - In And Out Of The Garden: Madison Square Garden ‘81 ‘82 ‘83

Best Album Notes

Cheryl Pawelski e Jeff Tweedy - Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition)

Melhor Álbum Histórico

Cheryl Pawelski e Jeff Tweedy - Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition)

Melhor performance country solo

Willie Nelson - Live Forever

Melhor performance country em duo ou grupo

Carly Pearce e Ashley McBryde - Never Wanted To Be That Girl

Melhor música country

Matt Rogers e Ben Stennis - Til You Can’t

Melhor álbum de Bluegrass

Molly Tuttle e Golden Highway - Crooked Tree

Melhor álbum de blues tradicional

Taj Mahal Blues - Get On Board

Melhor álbum de blues contemporâneo

Edgar Winter - Brother Johnny

Melhor álbum de música raíz regional

Randy Tanky - Live At The 2022 New Orleans Jazz & Heritage Festival

Melhor performance/música gospel

Jonathan Jay, Chandler Moore e Jacob Poole - Kingdom

Melhor performance de música contemporânea cristã

Kirk Franklin, Nicole Hannel, Jonathan Jay, Brandon Lake e Hannah Shackelford

Melhor álbum gospel

Maverick City Music e Kirk Franklin - One Deluxe

Melhor álbum de música contemporânea cristã

Maverick City Music - Breathe

Melhor álbum de gospel raíz

Tennessee State University Marching Band - The Urban Hymnal