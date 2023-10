Lino é preso por roubo de avião do artista gobal Almir Sater

Laudelino Ferreira Vieira, mais conhecido como "Lino", foi preso pela Força de Segurança da Bolívia nessa 2ª feira (23.out.23) acusado do roubo de 3 aviões, incluindo o do músico e ator da TV Globo, Almir Sater. As aeronaves foram levadas de um hangar de Aquidauana (MS), em 2021.

"A prisão ocorreu após a troca de informações entre as duas instituições policiais, devido a acordos de cooperação policial internacional", detalhou em nota a Polícia Federal (PF).

Em 31 de maio de 2021 — 4 meses antes do roupo dos aviões — 'Lino' havia fugido do presídio de Segurança Máxima na Capital sul-mato-grossense. Ele cumpria a sentenças pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas, latrocínio, roubo majorado e homicídio.

Como mostramos aqui no MS Notícias, o avião tipo Sky Lane, matrícula PTDST, pertencente a estrela da novela Pantanal, foi roubado na madrugada de uma segunda-feira (6.set.21). Na época, um grupo de 18 suspeitos fortemente armados invadiu o Aeroclube de Aquidauana, rendeu e o obrigou o segurança do local a abastecer os aviões.

Além do avião de Sater, foram levados naquele dia os seguintes aviões:

Um do tipo bonanza v35b, matrícula PTING, de propriedade do pecuarista e ex-prefeito de Aquidauana José Henrique Trindade;

Um do tipo Sky Lane, matrícula PTKDI, do pecuarista Zelito Alves Ribeiro e de seu sócio, Joel Jacques.

'O CABEÇA'

Roger Breno Wirmond dos Santos, de 22 anos, e Cristhofer Cristaldo Rocha, de 21 anos. Foto: Jornal do Estado

O nome de Lino surgiu como suspeito, quando a polícia prendeu em Anastácio (MS), Roger Breno Wirmond dos Santos, de 22 anos, e Cristhofer Cristaldo Rocha, de 21 anos, dois dias após o roubo. A dupla apontou "Lino" como o cabeça e disse que ele estava dando as ordens por chamada de vídeo, de um local desconhecido. Lázaro da Silva Ramires, também preso e processado por crimes de tráfico de drogas e furto qualificado (por mais de uma vez) era o “gerente” da quadrilha, mas precisava repassar as informações do crime para outras pessoas, uma delas era "Lino".

O fugitivo tem histórico de participação no mesmo tipo de crime, ele é integrante de uma quadrilha que também roubou três aviões e matou o empresário Luís Fernandes de Carvalho em Corumbá, em 2004. Em 2015, ele foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado pela tentativa de assassinato de policiais rodoviários federais em julho de 2010, quando ele e um comparsa foram baleados após furar um bloqueio e disparar 10 tiros contra as equipes na BR-262, em Terenos. Eles tentavam trazer cocaína da Bolívia.

CONDENADO DA 80 ANOS

Preso condenado há 80 anos de cadeia é mentor intelectual de grupo que roubou aviões em MS. Foto: Reprodução

Laudelino tem ficha criminal extensa, que começou aos 19 anos, quando, segundo o histórico policial, ele teria invadido uma casa em Naviraí. No fim da década de 1990, em Campo Grande, foi preso por furto e escapou da então colônia penal agrícola de Campo Grande.

Em 2004, foi, de acordo com a acusação, um dos líderes do assalto em que três aviões, avaliados em US$ 240 mil, foram roubados durante a invasão à empresa de táxi aéreo Ocororé, em Corumbá.A quadrilha liderada por Lino teria roubado 36 veículos num período de 18 meses, entre 2005 e 2006, apenas no lado brasileiro da fronteira de Corumbá com a Bolívia. No mesmo período, o bando foi apontado como responsável por 31 roubos de veículos em Arroyo Concépcion, Puerto Quijarro e Puerto Suárez.

Em determinada época da sua "carreira criminosa", Lino associou-se ao Primeiro Comando da Capital (PCC), grupo que também tem comandos na fronteira do Brasil com o Paraguai.

Lino foi expulso para o Brasil na 4ª feira (25.out), onde deve responder judicialmente pelos crimes. Suas sentenças já julgadas à cumprir chegam a 80 anos de prisão.