Bares da 14 foram multados por poluição sonora e donos levados à DP

Três bares da Rua 14 de Julho, no Centro de Campo Grande, foram alvos de fiscalização na noite de 2 feira (2.dez.24), após denúncias de perturbação do sossego durante eventos comemorativos ao Dia do Samba. A ação resultou na condução dos proprietários à delegacia e na aplicação de multas que totalizam R$ 5 mil por crime ambiental de poluição sonora.

Conforme o boletim de ocorrência, equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar, Força Tática e Polícia Militar Ambiental (PMA) atenderam a frequentes reclamações de moradores sobre ruídos excessivos na região. Os bares Má Donna Bar, Blef Bar e Bar da 14 foram fiscalizados, e medições registraram índices sonoros acima do limite permitido pela legislação municipal.

No Má Donna Bar, onde ocorria o evento "Samba do Trabalhador", os níveis de ruído chegaram a 87 decibéis, ultrapassando o limite de 55 dB estabelecido pela Lei Municipal nº 8/1996. Equipamentos de som foram desinstalados e apreendidos no local, bem como caixas de som de alta potência usadas nos outros dois bares.

Os proprietários foram conduzidos à delegacia para registro da ocorrência sob acusações de perturbação do sossego e poluição sonora. Autos de infração também foram emitidos. Apesar da grande presença de público, a operação transcorreu de forma tranquila, sem resistência dos envolvidos, que foram transportados sem necessidade de algemas.

Os recentes episódios de poluição sonora intensificam os debates sobre o uso da Rua 14 de Julho para eventos noturnos. Após experiência de fechamento parcial da via, empresários, em conjunto com a prefeitura, decidiram reabrir o local ao trânsito regular para ajustar a logística e melhorar o atendimento ao público crescente.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) informou que medidas de segurança, como o reforço da Guarda Civil Metropolitana e Agetran, serão adotadas nos próximos finais de semana.