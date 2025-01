Blogueiro é denunciado por fake news e violência política em MS

O Ministério Público Eleitoral denunciou o blogueiro conhecido como "Pagodinho", administrador do perfil no Instagram @novafogooficial, que conta com cerca de 107 mil seguidores, por disseminação de fake news, desobediência à Justiça Eleitoral e violência política de gênero durante as eleições municipais de 2024.

A denúncia foi protocolada na 5ª Zona Eleitoral de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, e é um desdobramento da "Operação Fake Fire", deflagrada para investigar crimes eleitorais no município.

Segundo a Promotoria Eleitoral, "Pagodinho" teria disseminado informações falsas em grupos de aplicativos de mensagens e no Instagram, além de proferir ofensas humilhantes contra uma candidata. As ações configuraram violência política de gênero e foram acompanhadas pelo descumprimento de ordens judiciais emitidas para conter a desinformação.

Durante a operação realizada em outubro, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e a Promotoria Eleitoral cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao blogueiro. Foram recolhidos R$ 5.409 em espécie, um celular e dispositivos de armazenamento. Medidas cautelares também foram impostas a "Pagodinho", como o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e a proibição de divulgar conteúdos eleitorais.

As investigações apontaram que o influenciador digital utilizava sua plataforma para compartilhar desinformação, comprometendo a integridade do processo eleitoral e atentando contra a dignidade de adversários políticos. O Ministério Público ressaltou em nota que os crimes pelos quais o blogueiro foi denunciado podem resultar em penas superiores a seis anos de prisão.