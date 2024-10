Boliviano escondeu 10 quilos de supermaconha em extintor de incêndio

Na 6ª feira (18.out.24), a Receita Federal em Corumbá, a 425 quilômetros de Campo Grande, apreendeu 10 quilos de skank, avaliados em R$ 300 mil, que estavam escondidos dentro de um extintor, durante uma operação conjunta realizada na fronteira.

A droga foi encontrada com a ajuda de um cães farejadores durante uma ação em frente a um hotel na cidade, onde um colombiano de 32 anos foi abordado. A skank é conhecida como supermaconha devido ao alto teor de concentração de seu prínicípio ativo.

Outras Apreensões

Além da droga, também foram apreendidos 500 quilos de mercadorias irregulares, como brinquedos, alimentos e artigos de bazar, estimados em R$ 100 mil. A operação contou com o apoio da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e do Exército Brasileiro.

A ação faz parte da Operação Fronteira RFB, que tem como objetivo combater a concorrência desleal, evitar a sonegação de impostos e impedir a entrada de produtos irregulares no Brasil, além de reforçar o combate ao tráfico de drogas e armas na região de fronteira.