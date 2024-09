PRF faz maior apreensão do ano em MS: 28,2 toneladas de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na tarde de 6ª feira (27.set.24) a maior apreensão de maconha do ano em Mato Grosso do Sul, totalizando 28,2 toneladas da droga. A operação ocorreu em parceria com a Polícia Civil na cidade de Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande, durante uma fiscalização de rotina orientada por análises de risco da inteligência policial. Esta é a maior quantidade interceptada pela PRF em 2024 e a quinta maior de toda a história da corporação.

A equipe de policiais, que contava com o apoio logístico da 4ª Brigada de Cavalaria do Exército Brasileiro em Amambai, abordou um caminhão com dois semirreboques. Durante a inspeção no compartimento de carga, os agentes encontraram a droga escondida em meio a uma carga de milho. Ao todo, foram 28.280 quilos de maconha apreendidos.

O motorista do caminhão foi preso em flagrante. Ele admitiu ter carregado o entorpecente em Ponta Porã e afirmou que o destino final seria o Rio Grande do Sul. O caso foi encaminhado à Polícia Judiciária para as devidas investigações.

A operação fez parte de uma ação conjunta com o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Dourados, no âmbito de investigações sobre roubo de cargas. A apreensão superou o recorde anterior, que havia sido registrado em maio deste ano, quando 26 toneladas de maconha foram apreendidas também no Mato Grosso do Sul.

Nos últimos cinco dias, a PRF já retirou de circulação mais de 52 toneladas de maconha em todo o Brasil. Parte desse volume foi apreendido ontem (26), na divisa entre Paraná e São Paulo, onde 14 toneladas da droga foram interceptadas.