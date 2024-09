Testemunha acorda com barulho e encontra homem morto com tiro no rosto em área de tráfico no MS

Na madrugada desta segunda-feira, 2 de setembro de 2024, um homicídio foi registrado na Rua P22, número 71, em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Militar foi acionada após E.F.D, de 37 anos, ser encontrado morto, alvejado por disparo de arma de fogo, em um local conhecido por atividades ilícitas, incluindo tráfico de drogas.

De acordo com uma testemunha que estava no imóvel, um barulho foi ouvido durante a madrugada. Ao verificar a origem do som, a testemunha encontrou a vítima sentada ao lado da cama, com um ferimento na face, já em estado crítico. A equipe de socorro do Corpo de Bombeiros foi chamada, mas, ao chegar ao local, constatou o óbito da vítima.

A área do crime foi isolada pela Polícia Civil, que deu início às investigações. Durante a perícia, foram encontrados entorpecentes, incluindo substâncias análogas à maconha, cocaína e crack, além de um cartucho de munição calibre .22 nas proximidades do portão da residência.

A testemunha não conseguiu fornecer informações sobre possíveis suspeitos e relatou que as câmeras de vigilância do imóvel não estavam funcionando no momento do crime. A Polícia Civil continua com as investigações para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar os responsáveis.

A delegada de Polícia Bianca Carneiro Martins, da Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul, está à frente do caso.