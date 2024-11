Caminhonete 'entra' na traseira de caminhão e mata motorista na MS-306

O motorista de uma caminhonete morreu em acidente de trânsito ocorrido na tarde desta 6ª feira (8.nov.24), em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, vítima colidiu com seu veículo na traseira de um caminhão na rodovia MS-306.

O acidente ocorreu cerca de 10 quilômetros após o posto Novo Mato Grosso. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Way-306 foram acionadas e confirmaram o óbito no local.

O motorista da caminhonete estava sozinho no veículo. O condutor da carreta, identificado como Sr. A.M., de 68 anos, não sofreu ferimentos.

As autoridades ainda estão apurando as circunstâncias do acidente.