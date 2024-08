Candidato à reeleição para prefeitura no RN e pai são assassinados a tiros

O prefeito de João Dias (RN), Marcelo Oliveira (União-RN), foi assassinado a tiros na 3ª feira (27.ago.24). Durante a ação criminosa, seu pai, Sandi Alves de Oliveira, também foi alvejado e faleceu.

Marcelo Oliveira, de 38 anos, era natural de Antônio Martins (RN) e estava concorrendo às Eleições de 2024 pelo União Brasil. Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), o prefeito chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de Catolé do Rocha, na Paraíba. Já seu pai faleceu no local do ataque.

Em resposta ao crime, a Sesed informou que reforçou o efetivo das polícias Militar e Civil para identificar, localizar e prender os responsáveis. A motivação do crime ainda está sob investigação.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) emitiu uma nota lamentando a tragédia, repudiando o ato de violência e expressando solidariedade aos amigos e familiares do prefeito, que deixou esposa e dois filhos. A CNM também destacou que as investigações sobre o caso estão em andamento.

