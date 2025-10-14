Carlos mata Andrea a tiros após missa à Nossa Senhora Aparecida

Andrea Ferreira, de 40 anos, foi assassinada a tiros pelo companheiro Carlos Alberto da Silva, de 38 anos no domingo (12.out.25), em Bandeirantes (MS).

O crime ocorreu após uma discussão durante uma missa em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida.

O casal participava de um terço festivo quando iniciou a discussão.

Eles deixaram o evento e seguiram para casa, na Rua José Carlos Alves Rosa, no bairro Cohab II.

No imóvel, a briga continuou. Carlos atirou duas vezes contra Andrea e fugiu.

Ela foi atingida na nuca e no pescoço.

A Polícia Militar foi acionada. Andrea foi levada ao hospital da cidade, mas chegou sem vida.

No local do crime, foram encontrados uma faca, uma pedra, uma poça de sangue e o carro de Carlos com danos.

Segundo a apuração, Andrea quebrou o vidro traseiro do veículo, furou os pneus e atirou pedras no automóvel.

A filha da vítima estava na residência, acompanhada do namorado.

Ambos estavam na casa a pedido do autor e presenciaram o crime.

A filha tentou estancar o sangue da mãe após os disparos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) em Campo Grande.

Carlos está foragido. Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil realizam buscas.

Ele havia registrado boletim de ocorrência por danos no carro antes do crime.

Andrea possuía dois registros de violência doméstica contra o suspeito, em 2023 e 2024.

Ela é a 30ª vítima de feminicídio registrada em Mato Grosso do Sul em 2024.