Carro capota, cai em lagoa e mata Alex, Monique e 2 filhos após festa

Alex Genival Soares da Silva, de 32 anos, sua esposa Monique de Lins Neves, também de 32 anos, e os dois filhos do casal, um adolescente de 13 anos e uma criança de 10, morreram na madrugada de 2ª feira (13.jan.25) após o veículo em que estavam capotar e cair em uma lagoa na estrada do ‘Cascalho’, em Brasilândia, a 382 quilômetros de Campo Grande.

A tragédia aconteceu quando o motorista perdeu o controle da direção no caminho de volta para a casa após uma confraternização.

Conforme nota da Polícia Civil, a Delegacia de Polícia local foi acionada por volta das 10h pela Polícia Militar para atender à ocorrência, que aconteceu próximo ao condomínio Beleza do Rio Verde, a alguns quilômetros da Rodovia BR-158. No local, equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e peritos criminais confirmaram que o veículo capotou antes de cair na lagoa.

Durante o resgate, uma das vítimas foi retirada do carro ainda submerso, enquanto os corpos das outras três pessoas foram localizados após a retirada do veículo. Infelizmente, nenhum dos ocupantes sobreviveu.

A polícia relatou que, de acordo com familiares presentes no local, Alex, que conduzia o veículo, teria consumido bebidas alcoólicas durante uma confraternização no domingo (12) e saído de volta para a casa com a família por volta das 23h. As primeiras investigações indicam que ele perdeu o controle do veículo, o que resultou no capotamento e na queda na lagoa.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Bataguassu, onde passarão por exames que devem confirmar as causas dos óbitos. A Polícia Civil de Brasilândia, que conduz a investigação, segue apurando os detalhes do acidente.