Churrasqueira desaba e mata adolescente de 17 anos em MS

Um adolescente de 17 anos morreu na tarde desta 5ª feira (5.dez.24), após ser atingido pela estrutura de uma churrasqueira que desabou durante a demolição de uma área de lazer localizada na Avenida Pável, no Bairro Cidade Jardim, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Ligado na Notícia, o jovem estava realizando a demolição da churrasqueira quando a estrutura de concreto e tijolos desmoronou. O acidente ocorreu porque a vítima teria iniciado o trabalho pela base da construção, o que levou ao colapso da parte superior.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas ao chegarem no local, apenas constataram o óbito. O adolescente sofreu múltiplas fraturas, incluindo uma grave lesão em uma das pernas.

A Polícia Militar isolou a área para garantir a segurança, enquanto a Polícia Civil e a Perícia Técnica iniciaram as investigações para apurar as circunstâncias do acidente. A vítima estava acompanhada de um colega no momento da tragédia. O caso é investigado.