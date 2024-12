Colisão frontal entre ônibus e carro mata homem de 30 anos na MS-295

Na manhã deste sábado (7.dez.24), um acidente na rodovia MS-295, que liga Iguatemi a Tacuru, a aproximadamente 400 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de Maurício Sulzbacher de Souza, de 30 anos, condutor de um Fiat Mobi. O veículo colidiu frontalmente com um ônibus que transportava 45 trabalhadores indígenas da aldeia Amambai.

De acordo com o site Ligado na Notícia, nenhum dos passageiros do ônibus sofreu ferimentos graves. As empresas envolvidas prestaram assistência imediata, providenciando outro veículo para que os trabalhadores pudessem seguir viagem.

A vítima, residente em Ponta Porã, não resistiu ao impacto e morreu no local. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.