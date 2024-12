Colisão frontal na BR-163 deixa três mortos e destrói veículos

Três pessoas morreram em um acidente na BR-163, ocorrido no final da manhã desta 2ª feira (2.dez.24), entre São Gabriel do Oeste e Bandeirantes, a aproximadamente 70 quilômertos de Campo Grande. A colisão frontal envolveu uma caminhonete e um caminhão e deixou ambos os veículos completamente destruídos.

De acordo com informações iniciais, o acidente aconteceu no quilômetro 577 da rodovia, no sentido sul. A principal suspeita é de que o motorista da caminhonete tenha invadido a pista contrária, colidindo de frente com o caminhão. A tragédia interrompeu o tráfego na região, causando lentidão no trecho.

Equipes da CCR MSVia e do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente, mas encontraram as vítimas já sem sinais vitais. As causas e circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia.