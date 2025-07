Com braço no MS, ladrões de carga atraíam motoristas com anúncios falsos

A Polícia Civil de São Paulo, com apoio da Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) de Mato Grosso do Sul, deflagrou a Operação Carga Pesada para desarticular uma quadrilha especializada em roubos de caminhões com cárcere privado de motoristas.

A ação teve início em Campo Grande, onde foram cumpridos cinco mandados de busca e dois de prisão temporária. Um dos alvos foi preso e dez celulares foram apreendidos, além de um cofre. Duas pessoas foram levadas para esclarecimentos e liberadas após depoimento. Mais de 20 policiais civis de São Paulo e MS participaram da operação.

Segundo a investigação conduzida pelo 125º Distrito Policial da capital paulista, o modus operandi da quadrilha consistia em atrair motoristas por meio de falsas ofertas de frete em plataformas online. Ao chegar ao local combinado, as vítimas eram sequestradas e mantidas em cárcere privado, enquanto os veículos eram levados para fora do país.

Parte dos caminhões era usada para transporte de cigarros contrabandeados e cocaína, com ligação direta ao tráfico internacional e a uma facção criminosa de atuação nacional.

Além de Campo Grande, mandados foram cumpridos em Guarulhos/SP, onde foi preso um dos principais executores do grupo, e em Itapema/SC, cidade do líder da quadrilha. No local, foram apreendidos relógios Rolex, um carro de luxo, uma moto de alta cilindrada e um helicóptero avaliado em R$ 3 milhões, revelando o enriquecimento ilícito do grupo.

O prejuízo estimado ultrapassa R$ 50 milhões, e parte dos criminosos já havia sido presa anteriormente, demonstrando reincidência e alto grau de periculosidade.