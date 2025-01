Condenado por estuprar pacientes, médico é preso após violentar esposa

A Justiça determinou que o médico nutrólogo Abib Maldaun Neto, condenado a mais de 18 anos de prisão por abusos sexuais contra pacientes, volte ao regime fechado de maneira temporária após ser acusado de estupro e violência doméstica contra sua esposa, durante a saída temporária de Natal de 2024.

De acordo com um boletim de ocorrência registrado em 7 de janeiro na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo, a esposa relatou que, durante visitas à Penitenciária II de Tremembé, onde o médico cumpre sua pena, ele a obrigava a realizar visitas íntimas, usando ameaças e alegando ter "contatos" que poderiam prejudicá-la. Segundo a vítima, ela foi forçada a manter relações sexuais contra sua vontade várias vezes, mesmo quando dizia "não" e pedia que ele parasse.

Conforme o jornal Metrópoles, a situação teria piorado durante a saída temporária, entre 23 de dezembro e 3 de janeiro. A vítima afirmou ter enfrentado o que descreveu como um “show de horror”, sendo submetida a violência psicológica. Além disso, alegou que as filhas gêmeas do casal, de 5 anos, também sofreram tortura psicológica.

Com base na denúncia, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) solicitou à Justiça, no dia 16 de janeiro, a suspensão do regime semiaberto concedido ao médico. "Tendo em vista a notícia de prática de crime gravíssimo por parte do sentenciado durante saída temporária", justificou o órgão.

A juíza Naira Assis Barbosa, da Comarca de São José dos Campos, acatou o pedido e ordenou que Abib Maldaun Neto retornasse ao regime fechado. Na decisão, a magistrada apontou que o médico "supostamente cometeu falta disciplinar de natureza grave consistente em prática de novo delito na saída temporária", o que demonstra incompatibilidade com o regime semiaberto.

Ainda conforme o Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar as denúncias, sendo o caso encaminhado à 3ª Delegacia de Defesa da Mulher. Além disso, a Justiça recebeu um pedido de medida protetiva em favor da vítima.

Maldaun Neto já cumpre pena por crimes sexuais praticados contra pacientes em sua clínica, em casos que tiveram ampla repercussão. O novo episódio acrescenta mais uma grave acusação ao histórico do médico, reforçando a atenção das autoridades sobre sua conduta durante o cumprimento da pena.