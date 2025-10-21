Contador de prefeitura em MS, Michell desvia R$ 5 milhões e tenta fugir

Michell Bruno Medeiros de Almeida, de 34 anos, ex-contador da Prefeitura de Inocência (MS), foi preso nesta 2ª feira (20.out.25) enquanto tentava fugir pelo interior de São Paulo.

Ele é suspeito de desviar mais de R$ 5 milhões dos cofres públicos ao longo dos últimos anos.

A captura foi feita por uma equipe da Polícia Militar Rodoviária, na Rodovia Euclides da Cunha, em Jales (SP).

A investigação começou após a prefeitura identificar movimentações bancárias fora do padrão.

O esquema teria evoluído gradualmente, o que permitiu rastrear os valores e confirmar os desvios.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Paranaíba e Inocência.

Policiais civis estiveram na casa do servidor, mas ele já havia fugido.

Informações apontaram que Michell seguiu em direção a São José do Rio Preto. A PM de São Paulo foi alertada e interceptou o veículo.

Michell trabalhou como contador da prefeitura de Inocência por mais de sete anos.

Ele deixou o cargo em agosto deste ano e, no dia seguinte, assumiu o mesmo posto na Câmara Municipal após passar em concurso.

A prefeitura afirmou, por meio de nota, que entregou todas as provas às autoridades competentes, incluindo o Ministério Público e os bancos envolvidos.

Já a presidência da Câmara Municipal declarou que está realizando auditoria interna e colaborando com a investigação.

Até a fechadura do prédio foi trocada, pois o servidor ainda possuía acesso ao local.

Michell permanece preso na delegacia de Jales, onde aguarda audiência de custódia.

Caso a prisão seja mantida, ele deve ser transferido para Mato Grosso do Sul nos próximos dias.

A defesa do acusado ainda não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestações.