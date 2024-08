Coronel do Corpo de Bombeiros morre durante exercícios em uma academia no DF

Israel dos Santos Gomes, de 55 anos, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), faleceu após sofrer um mal súbito enquanto realizava exercícios físicos em uma academia em Vicente Pires (DF). O incidente ocorreu na noite de 4ª feira (28.ago,24), quando o oficial sofreu uma parada cardíaca e, apesar dos esforços de reanimação, não resistiu.

Conforme o Metrópoles, Israel foi socorrido por colegas do CBMDF e levado ao Hospital Anchieta, em Taguatinga, onde chegou inconsciente e em estado grave. Mesmo com as tentativas de reanimação na unidade de terapia intensiva (UTI), o coronel não sobreviveu.

Em nota oficial, o Corpo de Bombeiros expressou seu pesar pela perda. "O militar, que ingressou-se nas fileiras do CBMDF em 24/1/1988, dedicou a vida ao serviço e à proteção da comunidade, desempenhando as funções com profissionalismo e comprometimento. A perda dele é profundamente sentida por todos nós”, afirmou a corporação.

Os bombeiros foram acionados por volta das 19h, momento em que encontraram Israel caído no chão da academia. A equipe iniciou imediatamente os procedimentos de reanimação cardiopulmonar e, após 45 minutos, conseguiu restaurar seus sinais vitais antes de transportá-lo ao hospital. No entanto, ele veio a falecer pouco depois.