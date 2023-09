Corpo de Yasmin, de 15 anos, é achado decapitado em cova rasa

O corpo de Yasmin Estefânia Alves Ribeiro, de 15 anos, foi encontrado às 15h20 deste sábado (9.set.23), no Bairro Téssele Júnior, com ajuda de um cão farejador. O cadáver estava decapitado, com mordaças e mãos amarradas para trás numa cova rasa.

Conforme a polícia, Yasmim foi sequestrada por uma dupla numa moto, na noite da 3ª feira (5.set.23), quando estava em sua casa no Bairro Jaime Seite Futjii.

Em nota à imprensa, publicada nesta semana, o delegado João Antônio ressaltou que "Lucas do Rio Verde vive uma guerra entre facções criminosas rivais, cujos crimes envolvem tráfico de drogas, roubos a mão armada e disputa por território, que muitas vezes terminam em homicídios violentos, como os vistos nos últimos dias. As investigações continuam, principalmente para descortinar as reais motivações que envolvem tal delito e possíveis demais envolvidos neste delito hediondo".

O Corpo de Bombeiros disse que com a ajuda de um cão farejador rastreou diferentes locais onde havia a suspeita de que o corpo da menina havia sido enterrado, até que na tarde de hoje chegou a uma cova rasa numa área de mata do Bairro Tessele Júnior. "As buscas tiveram início na área de mata na região da Favelinha e após novas informações da Polícia Civil a equipe foi informada de que o corpo da vítima se encontrava na área de mata do Bairro Tessele Júnior. Por volta das 9h28 da manhã deste sábado, a equipe deu início às buscas pela vítima na área informada e seguiu até as 11h. Logo depois a equipe retornou com apoio do Cão Farejador Scot e seu Guia SD Marcos Rogério, e às 15h20 o corpo foi localizado pela equipe do Corpo de Bombeiros", informou o Tenente Wolf.

No início das investigações, a Polícia Civil conseguiu prender dois homens suspeitos pelo desaparecimento. Até esse sábado 3 pessoas estavam presas.